Clamoroso Milan, interesse per Cancelo

Il Milan sarebbe interessato a riportare in Italia Joao Cancelo, terzino di proprietà del Manchester City. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Sun, il Milan starebbe seguendo con attenzione la situazione legata a Joao Cancelo del Manchester City. Il terzino portoghese sarebbe infatti in rotta con Guardiola e vorrebbe cambiare aria.

Il club rossonero vorrebbe quindi provare a prelevarlo in prestito, anche se l’operazione è comunque molto complicata per via del contratto in scadenza nel 2027. Per Cancelo sarebbe la terza maglia in Italia dopo quelle di Inter e Juventus.