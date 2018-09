Retroscena Monchi: la clausola, le penali spagnole e l’offerta dell’Inter

Roma: Monchi cercato dal Barcellona (e non solo). Nel contratto del d. s. spagnolo però ci sarebbero una clausola rescissoria e delle penali

Di voci sul suo futuro negli ultimi tempi ce ne sono state parecchie, seppure per la maggior parte smentite: il direttore sportivo della Roma Monchi non sta vivendo un periodo particolarmente felice in giallorosso e per lui potrebbe concretizzarsi l’eventualità di un addio alla fine di questa stagione. Nel contratto che però lega lo spagnolo ex Siviglia alla Roma fino al 2022 spunterebbe una clausola rescissoria: qualora Monchi decida di lasciare la Capitale, dovrebbe (o dovrebbero) pagare un indennizzo alla società. Specie se – nel dettaglio – l’attuale d. s. giallorosso dovesse finire in Spagna in un club tra Real Madrid e Barcellona: in quell’ipotesi, oltre alla clausola rescissoria, alla Roma sarebbe dovuta anche una sostanziosa penale.

La società ha insomma messo in conto già da tempo la possibilità che Monchi lasci l’Italia: non a caso per lui, nelle ultime settimane, si sarebbe fatto sotto proprio il Barcellona (insieme al Manchester United). Al momento il dirigente iberico avrebbe comunque rifiutato la proposta catalana, in parte anche per non fare alcuno sgarbo alla Roma (con cui i rapporti restano ottimi, nonostante il periodo negativo), ancora irritata proprio con i blaugrana per la questione estiva legata all’acquisto soffiato di Malcom. Qualche mese fa anche l’Inter pare avesse provato a proporre a Monchi un ruolo dirigenziale molto importante, segno che evidentemente, al netto delle critiche per l’ultimo mercato romanista, il d. s. continua a godere di un discreto credito in Italia e all’estero.