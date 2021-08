Colley è un nuovo giocatore dello Spezia, ufficiale: il comunicato

Ebrima Colley è un nuovo calciatore dello Spezia: il gambiano arriva dall’Atalanta in prestito. Il comunicato del club

Ebrima Colley è un nuovo calciatore dello Spezia. Il comunicato

«Ebrima Colley, attaccante gambiano classe 2000, arriva in prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall’Atalanta Bergamasca Calcio.

Nato a Serekunda, nel Gambia occidentale, appena diciottenne ha saputo convincere gli osservatori dell’Atalanta, diventando subito uno dei pilastri della formazione Primavera orobica. Gol e spettacolo che sono valsi due scudetti e una Supercoppa, con il nazionale del Gambia a segno per ben 26 volte in due stagioni.

Il 15 dicembre 2019 ecco l’esordio in Serie A (Bologna – Atalanta 2-1), prima di essere ceduto in prestito all’Hellas Verona con cui nella passata stagione è sceso in campo in 25 occasioni tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno una rete, siglata all’Olimpico contro la Roma.

Rapidità, dribbling e capacità di gestire la palla in velocità. Benvenuto tra le Aquile, Ebrima!».