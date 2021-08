Community Shield: Leicester-Manchester City 1-0. Decide l’ex Iheanacho

Kelechi Iheanacho regala il primo trofeo della stagione al Leicester: vittoria per 1-0 contro il City nel Community Shield

Kelechi Iheanacho non guarda in faccia al suo passato e come ha fatto tante volte con la maglia del Manchester City decide una partita negli ultimi minuti di gara: all’89° l’attaccante del Leicester regala il Community Shield a Brendan Rogers.

Primo trofeo stagionale perso per il Manchester City di Guardiola che ha visto anche esordire Jack Grealish, nuovo acquisto arrivato a suon di milioni.