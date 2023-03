Como, Cerri: «L’anno prossimo sarò riscattato»

Como, le parole di Cerri: « Il campionato di Serie B è particolare, è giusto che i tifosi sognino e noi dobbiamo farli sognare»

Il centravanti del Como Alberto Cerri ha parlato ai microfoni di DAZN, parlando della stagione dei lariani e del suo futuro. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo fatto bene nelle ultime gare, ma dobbiamo vivere con equilibrio e pensare prima a coprirci le spalle, pensando prima a raggiungere la salvezza. Il campionato di Serie B è particolare, è giusto che i tifosi sognino e noi dobbiamo farli sognare, ma vivendola da dentro bisogna avere la capacità di dire che se a Venezia non andrà bene, non vuol dire che la stagione sta andando male. Mister Longo è stato bravo a portarci allo stato atletico attuale, così come nella gestione della squadra in sé. Abbiamo un organico importante e non è facile, ma lui è stato bravo a darci un’inquadratura a livello mentale, tecnico e tattico».

«È una squadra con un allenatore e una rosa di qualità e sicuramente viene da un momento positivo. Ci sono otto gare e saranno complicate e toste per tutte. Contro il SudTirol giocano a Cagliari e la spinta del pubblico può essere qualcosa in più. Il Cagliari vuole andare in Serie A e deve provare ad andare su direttamente perché i playoff sono un campionato a parte. Accordo ufficioso con il Como per il riscatto a fine stagione? Si, confermo».