Como, Fabregas vince il Trofeo Bearzot 2026 e svela: «Un mio futuro in un altro club di Serie A? Lo vedo difficile, vi spiego»

Como, Fabregas vince il Trofeo Bearzot 2026 e svela la propria posizione e volontà per il futuro: le parole del tecnico spagnolo

Cesc Fabregas, premiato con il Trofeo Bearzot 2026, ha sostanzialmente escluso l’ipotesi di un imminente passaggio a un altro club italiano. Lo spagnolo ha ribadito di sentirsi profondamente coinvolto nel progetto del Como e di essere molto legato all’ambiente costruito attorno alla squadra.

Fabregas Como, il legame con il progetto resta fortissimo

Nel suo intervento, l’allenatore ha sottolineato il valore umano e sportivo del lavoro portato avanti dal club lariano, spiegando di sentirsi motivato solo quando percepisce la possibilità di costruire qualcosa di nuovo e importante. Il riconoscimento ricevuto è stato letto dallo stesso tecnico come un premio esteso non solo alla sua figura, ma anche alla città, alla proprietà e a tutta la società.

Fabregas Como, il futuro in Italia sembra ancora biancoblù

Pur ricordando che in passato ci sono stati contatti con altri club, Fabregas ha fatto capire che oggi immaginare un suo futuro in un’altra realtà italiana appare molto difficile. Il messaggio è chiaro: la priorità resta il Como, con cui il tecnico vuole continuare un percorso che considera ancora ricco di prospettive.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Futuro in un altro club italiano? Lo vedo molto difficile. Sono molto attaccato e coinvolto. È vero che che l’anno scorso ho avuto dei contatti ma ho deciso di restare perché amo questa realtà. Sono molto contento di quello che posso fare e di quello che facciamo al Como. Per questo lo vedo molto molto difficile. Il progetto è molto importante. Lo dico, non voglio sembrare presuntuoso, ma faccio questo lavoro solo per passione. Mi devo sentire che posso fare cose nuove. Quando mi hanno detto che avevo vinto questo premio ho cominciato a studiare la storia di Bearzot. Questo premio è un premio alla città, Como, alla proprietà e alla società. Siamo una famiglia, lo dico dal cuore. Sono davvero onorato per questo premio e ringrazio tutti voi per avermi votato».