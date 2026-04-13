Como Inter, i tifosi di casa fischiano Barella: la reazione provocatoria del centrocampista. Ecco cos’ha fatto all’uscita dal campo

Uno degli episodi più discussi di Como-Inter arriva al minuto 77, quando Nicolò Barella lascia il campo tra i fischi del pubblico di casa. Fino a quel momento il centrocampista nerazzurro era stato tra i migliori nella squadra di Cristian Chivu, protagonista di una prestazione solida e di grande intensità nel successo dell’Inter. Al momento della sostituzione, con il punteggio fissato sul 4-2 per i nerazzurri, al suo posto è entrato Henrikh Mkhitaryan.

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Como Inter, il gesto di Barella verso il pubblico

Nel momento in cui si è avvicinato alla linea laterale per uscire, Barella ha reagito ai fischi con un gesto che non è passato inosservato. Il centrocampista ha salutato con la mano destra e, allo stesso tempo, ha mostrato il numero quattro in direzione degli spalti, richiamando il punteggio favorevole all’Inter in quel preciso momento della gara. Un episodio che ha contribuito ad accendere ulteriormente il clima sugli spalti.

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Como Inter, anche Bastoni ancora nel mirino

Non è stato però l’unico nerazzurro bersagliato dal pubblico. Già all’intervallo, infatti, anche Alessandro Bastoni, sostituito dopo i primi 45 minuti, era stato accolto da una forte dose di fischi. Una situazione che ormai accompagna con una certa frequenza il difensore interista, soprattutto dopo la simulazione che aveva portato all’espulsione di Kalulu nella sfida tra Inter e Juventus. Anche a Como, dunque, il clima attorno ad alcuni protagonisti nerazzurri si è confermato particolarmente teso.