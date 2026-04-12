Inter, Chivu nel post gara: «Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo alzato un po’ i giri. Scudetto? Ecco cosa dico»

Como Inter, nel post gara Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida che si è giocata al Sinigaglia

Nel post gara di Como Inter, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

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EMOZIONI – «Non era semplice, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante, e lo hanno fatto vedere nel primo tempo con la mobilità, con le pressioni fatte ad una certa intensità. Avevamo fatica a trovare le vie d’uscita ed eravamo un po’ molli in difesa. Poi siamo andati sotto di due gol, abbiamo reagito subito trovando un gol importante che ci ha dato fiducia. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo alzato un po’ i giri e tirato fuori il carattere. Alla fine ce l’abbiamo fatta anche se non è stato semplice».

IL LAVORO SULLE PALLE INATTIVE – «E’ frutto del lavoro di tutto lo staff e della squadra. Stamattina ci siamo allenati soltanto sulle palle inattive, abbiamo cercato di prepararla al meglio sapendo che sono una grande occasione per far gol. Abbiamo grandi battitori e grandi saltatori, sarebbe un peccato non lavorare su questi dettagli».

REAZIONE E VITTORIA DEL GRUPPO CHE CONSACRA L’INTER ALLO SCUDETTO? – «E’ una vittoria di grande maturità, capire i momenti. A 7 giornate dalla fine bisogna alzare le nostre ambizioni e capire quanto è importante entrare in campo consapevoli del fatto che si poteva allungare sulla seconda. Nel primo tempo siamo rimasti sorpresi dalla loro intensità ma poi abbiamo reagito»

LOTTA SCUDETTO CHIUSA? – «Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione alla Champions League. Anche noi siamo contenti che piano piano ci stiamo avvicinando a quello che è l’obiettivo Champions. Champions League salva? La matematica dice di no».

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