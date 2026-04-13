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Como Inter, spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas: ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnolo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 ore ago

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Como Inter, emerge un episodio sorprendente su Fabregas: ricostruito il momento e le frasi del tecnico spagnolo

La sfida del Sinigaglia tra Como e Inter è stata molto più di una semplice partita: emozioni, tensione e un episodio curioso che ha visto protagonista Cesc Fabregas. Come riportato dagli inviati di DAZN, al momento del raddoppio firmato da Nico Paz la panchina lariana è esplosa e il tecnico spagnolo è stato ripreso mentre urlava ai suoi: “Se cagan! Se cagan a jugar desde atrás!”, accusando l’Inter di soffrire la pressione alta del Como. Una provocazione durata pochissimo: meno di un minuto dopo, i nerazzurri hanno reagito con forza, trovando il 2‑1 immediato grazie a Marcus Thuram.

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Nella ripresa, la squadra di Cristian Chivu ha cambiato marcia e ribaltato completamente il match, segnando altri tre gol fino al definitivo 3‑4. Una vittoria pesante, che avvicina l’Inter a cucirsi virtualmente mezzo scudetto sul petto e conferma la solidità mentale dei campioni d’Italia. Da segnalare anche l’efficacia sui calci piazzati: due delle quattro reti sono arrivate da punizione indiretta, un’arma che i nerazzurri non sfruttavano con tale continuità dai tempi della sfida contro la Lazio della scorsa stagione.

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia del 22 aprile a San Siro, Fabregas dovrà lavorare molto sulla concentrazione difensiva del Como. Per evitare che l’Inter stacchi il pass per la finale di Roma, servirà ridurre al minimo le sbavature e mantenere alta l’attenzione per tutti i 90 minuti.

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