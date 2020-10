Diego Armano Maradona compie oggi 60 anni: il mondo del calcio lo omaggia con molti interpreti, da Van Basten ad Hamsik – VIDEO

Il mondo del calcio si è fermato per celebrare uno dei suoi interpreti migliori, forse il migliore che abbia mai calcato un terreno di gioco, ovvero Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro compie oggi 60 anni.

Tantissimi i messaggi di auguri per lui raccolti in questo video: da Van Basten a Valderrama, da Ronaldinho ad Hamsik passando per Trezeguet, Montero e Mouirnho.