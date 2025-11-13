Comuzzo prima dell’esordio in Nazionale Under 21: «Entusiasta di giocare con questa maglia. Posso mettere la mia esperienza internazionale a disposizione»

Comuzzo, ha parlato in vista della sua prima partita da titolare con la Nazionale Under 21, esprimendo entusiasmo e gratitudine per l’opportunità

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina e della Nazionale Under 21, si prepara a esordire da titolare contro la Polonia, come annunciato dal ct Baldini. Intervistato prima della partita, Comuzzo ha espresso il suo entusiasmo per il debutto con la maglia azzurra, sottolineando l’importanza di mettere a disposizione dei compagni la sua esperienza internazionale accumulata con il club e il lavoro di squadra per crescere insieme.

SULL’ESORDIO IN NAZIONALE – «Sono entusiasta di poter finalmente giocare con questa maglia, così come di allenarmi con questo gruppo. Posso mettere la mia esperienza internazionale col club a disposizione dei compagni, con i quali condividiamo tutti la stessa voglia di migliorarci sempre».

SUL LAVORO IN GRUPPO – «Stiamo bene tra noi e in campo si lavora duro. Il mister è per noi un valore aggiunto, che ci aiuta a crescere individualmente e come gruppo, perché poi in campo va la squadra e non il singolo».

LEGGI ANCHE – Qualificazioni ai Mondiali: risultati