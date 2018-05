Il direttore sportivo Monchi sta per chiudere il terzo affare del calciomercato giallorosso: Bryan Cristante è vicinissimo alla Roma

Chi conosce Cristante sa che il percorso di crescita di Bryan è stato alquanto tortuoso e complicato. Nel settore giovanile del Milan era considerato un predestinato nel ruolo di regista, poi il lungo peregrinare tra Benfica, Palermo e Pescara. Quindi l’approdo all’Atalanta, snodo cruciale della sua carriera, con Gasperini a reinventarselo nel ruolo di centrocampista box to box. E nel suo domani c’è la Roma.

Cristante ha tecnica, fisico, tempi di inserimento ed un colpo di testa invidiato anche dagli attaccanti. Motivo per cui Eusebio Di Francesco dovrebbe utilizzarlo come mezz’ala nel suo tridente di centrocampo. Ma, a conti fatti, qualcuno è di troppo: Daniele De Rossi, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Radja Nainggolan e, appunto, Bryan Cristante. Se il Capitano è una certezza come perno centrale dei 3, è innegabile che la Roma si stia preparando a dire addio ad uno degli altri centrocampisti citati. Cristante è un mix di Pellegrini, Nainggolan e Strootman, visto che ha linee di gioco del primo, l’inserimento senza palla dell’ex Cagliari ed una certa prepotenza nel contrasto che ricorda l’olandese. A lasciare la Roma, a questo punto, potrebbe essere il calciatore che riceverà l’offerta economica più importante.