Rinnovo Di Francesco, il connubio tra il tecnico e la Roma è sempre più saldo, conferma ne è il fatto che il nuovo contratto è davvero ad un passo

Arrivato sulla panchina della Roma con il dovere di dimostrare di esserlo, dopo 12 mesi la società giallorossa non ha affatto intenzione di lasciare il tecnico ma di raddoppiare, rinnovandogli. Il tema del rinnovo di Di Francesco è all’ordine del giorno in casa Lupa e ci sono sviluppi importanti sulla questione, come si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

La scorsa settimana c’è stato il pranzo tra il direttore sportivo Monchi ed il procuratore dell’allenatore, la prossima sarà quella della formalizzazione dell’accordo tra le parti. L’attuale contratto scadrà il 30 giugno 2019 e potrebbe essere prolungato di 1 o 2 anni, mentre l’ingaggio che percepirà Di Francesco arriverà fino a 3 milioni di euro. La società, inoltre, adeguerà anche lo stipendio degli stessi collaborati dell’ex mister del Sassuolo. Quest’ultimo ha sempre messo la Roma davanti a tutto, rispondendo picche alle avances di club italiani così come di quelli stranieri. Ci avrebbe fatto volentieri un pensierino la Juventus, in caso di addio di Massimiliano Allegri, così come il Napoli, ma la volontà di EDF è vincere con la Roma.