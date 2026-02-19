Conceicao in trionfo con l’Al Ittihad! Battuto Mancini, adesso la sfida all’Al Hilal di Inzaghi

Conceicao in trionfo con l’Al Ittihad! Battuto l’Al Sadd di Roberto Mancini, adesso la sfida all’Al Hilal di Simone Inzaghi

Si è chiusa con un netto successo la fase a gironi della AFC Champions League Elite per la formazione saudita. La squadra di Gedda, guidata da Sergio Conceição, carismatico tecnico portoghese, ha travolto l’Al Sadd di Roberto Mancini, esperto allenatore marchigiano. Nonostante il passivo, entrambi i tecnici hanno staccato il pass per gli ottavi della competizione: i Gialloneri passano come quarti, i qatarioti come ottavi. Il lusitano vanta cinque vittorie in sei partite, dimostrando bravura nelle coppe con un ruolino impressionante, arricchito dal miglior attacco del torneo con ventidue reti totali.

Il mister ha impresso un’identità tattica chiara: la sua compagine asiatica è terza per possesso palla e seconda per passaggi riusciti. Oltre ai successi internazionali, l’allenatore ha eliminato dalla King’s Cup l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, leggendario fuoriclasse portoghese, confermandosi specialista nelle sfide a eliminazione diretta. Il dominio incontrastato delle Tigri è certificato dai numeri dei singoli. Houssem Aoua ha chiuso come capocannoniere della competizione asiatica con sei centri personali, mentre Moussa Diaby, fulmineo esterno francese, è il re degli assistman a quota cinque passaggi vincenti.

Una menzione speciale va a Youssef En-Nesyri, letale attaccante marocchino, arrivato per sostituire Karim Benzema. L’innesto, che in inverno ha rifiutato la Juventus, si sta rivelando perfetto per il gioco richiesto. Il bomber garantisce un pressing asfissiante e ha già segnato due gol in due presenze. Archiviata la pratica continentale, la concentrazione si sposta sul campionato. Sabato è previsto un incrocio amarcord contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. I precedenti storici sorridono al lusitano, pronto a compiere un altro decisivo sgambetto al collega in lotta per il titolo.