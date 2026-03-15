Conceicao non ci sta dopo il gol annullato in Udinese Juve: proteste via social, il gesto del portoghese non è passato inosservato

Conceicao protesta dopo il gol annullato in Udinese Juve: il gesto sui social del portoghese non è passato inosservato

La vibrante sfida tra friulani e piemontesi continua a far discutere per le scelte della direzione di gara. Il caso arbitrale di Udinese-Juventus si sposta inevitabilmente dal rettangolo verde ai social network, trovando in Francisco “Chico” Conceição un protagonista decisamente polemico. Il calciatore non ha affatto gradito la controversa decisione presa dall’arbitro Mariani di annullare quella che, a tutti gli effetti, sarebbe stata la pesantissima rete dello 0-2. Un colpo del ko che avrebbe virtualmente chiuso la pratica nel match disputato in terra friulana.

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L’intervento del VAR e il fuorigioco di Koopmeiners

L’episodio incriminato, che ha scatenato la furia del numero 7 juventino, ha visto come snodo cruciale l’intervento decisivo del VAR. Subito dopo la pregevole conclusione vincente scoccata dal portoghese, il direttore di gara è stato richiamato al monitor a bordo campo per valutare con estrema attenzione la posizione di Teun Koopmeiners.

Secondo la tesi sostenuta dalla squadra arbitrale, il giocatore si trovava in una posizione di fuorigioco considerato attivo, interferendo di fatto con la visuale del portiere avversario Okoye al momento esatto del tiro in porta.

Le storie su Instagram: la protesta corre sul web

Una decisione che ha generato profonda frustrazione. A fine gara, Conceição ha affidato il suo netto dissenso al web, pubblicando due storie sul suo profilo Instagram ufficiale. L’esterno ha condiviso i frame dell’azione per evidenziare quello che ritiene un chiaro errore del direttore di gara e contestare fermamente la natura “attiva” dell’offside rilevato. Una presa di posizione netta e pubblica, che riflette alla perfezione il clima di tensione per una scelta considerata profondamente penalizzante.