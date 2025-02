Conceicao: «Sono concentrato al 100%: è tutto ben preparato per vincere la partita» - Calcio News 24

Le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, prima del calcio d’inizio del playoff di ritorno di Champions League contro il Feyenoord

Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio del playoff di ritorno di Champions League Milan Feyenoord. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sono al 100% concentrato sulla partita. Dobbiamo dare una risposta diversa rispetto a quanto fatto a Rotterdam, siamo concentrati e focalizzati su quello».

SCELTA FORMAZIONE – «I nomi sono quelli che sono, l’importante è cosa abbiamo preparato con la squadra per il gioco. Siamo a metà di questo playoff e siamo in casa, ci giochiamo tutto ed è tutto ben preparato per vincere la partita»