Conceicao: «Ci è mancato qualcosa nell'ultimo passaggio; futuro? Mi stanno mancando di rispetto» - Calcio News 24

Le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dopo la sconfitta subita dai rossoneri in casa contro l’Atalanta

Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Milan contro l’Atalanta. Di seguito le parole del tecnico rossonero.

LA PARTITA – «Partita equilibrata nel primo tempo, non siamo mai stati in quel frangente in difficoltà. Ci è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio, questi sono dettagli che ad alto livello paghi. Ho fatto i cambi nel finale per provare a pareggiare».

MANCATA RIMONTA – «Un giocatore di calcio deve sempre pensare partita per partita. Oggi i cambi ci hanno dato meno del solito, non era sicuramente facile per loro. Probabilmente è mancata quell’aggressività che probabilmente abbiamo»

FUTURO – «Da quando ho pareggiato contro il Cagliari non si parla di altro. Il mio gruppo di lavoro legge tutto e non c’è tutta questa stabilità. Dobbiamo lavorare oggi per essere migliori domani. Non è facile per me perché probabilmente mi stanno mancando di rispetto, sono da tanti anni nel mondo del calcio. Il mio futuro è preparare la partita di mercoledì. Vogliamo vincere due titoli, un qualcosa che non succede da troppo nella storia del Milan»