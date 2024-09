Condò: «VITTORIA Italia? Approfittato della PRESUNZIONE della Francia, mi interessa la PRESTAZIONE»

Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sul successo dell’Italia contro la Francia in Nations League

Paolo Condò, su La Repubblica, ha parlato della ripartenza dell’Italia dopo l’Europeo.

FRANCIA PRESUNTUOSA – «Non fai in tempo a dire che per una volta il risultato conta poco, ed ecco che l’Italia di Spalletti confeziona non soltanto la migliore delle sue prestazioni in un anno, ma pure una vittoria di grande significato e prestigio. È la Francia a naufragare nella sua presunzione».

LA MANO DI SPALLETTI – «La rovinosa uscita dall’Europeo aveva lasciato un dubbio, se quella vista in Germania fosse una fotografia fedele del nostro livello, o se non fossimo comunque migliori di quei fantasmi, pur nell’assenza di fuoriclasse: questa serata parigina è una risposta precisa in tal senso, e siccome nessuno ha voglia di rimestare il passato vale la pena di immaginare una prospettiva per questa vittoria. Per questa prestazione, soprattutto».