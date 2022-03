Conferenza stampa Allegri: «Col Villarreal una finale secca. Dybala è recuperato»

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato alla vigilia della partita contro il Villarreal

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno contro il Villarreal valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

COME STA LA SQUADRA – «Idee chiare le ho? Speriamo di indovinarle. La squadra sta bene, a marzo si decidono i campionato, la Champions, la Coppa Italia. Abbiamo 5 giorni, dopodomani ne mancano 3 per arrivare alla sosta nelle migliori condizioni».

ARRIVARE IN FINALE – «Non so se ha la qualità per arrivarci, dobbiamo avere l’ambizione di arrivarci. Quando iniziamo la stagione dobbiamo avere il massimo degli obiettivi in testa. Senza uscire dalle competizioni con il rimpianto di non aver fatto il massimo. Domani è una finale secca che giochiamo in casa».

INFORTUNATI – «Iniziamo da quelli che ci sono: Chiellini, Dybala e Bernardeschi tornano a disposizione. Speriamo di risolverla nei 90′ se no c’è bisogno dei 120′, quindi i cambi sono importanti. Bonucci è out, ha giocato partite come a Empoli e Villarreal, si è messo a disposizione, ora ha un problema al polpaccio che non riesce a risolvere. Alex Sandro si sentiva il polpaccio strano e sul soleo è noioso quindi ho proferito non rischiarlo. Zakaria vediamo se sarà a disposizione giovedì altrimenti vediamo dopo la sosta. Chiesa, McKennie e Kaio Jorge sono fuori».

MORATA – «Di tre giocano due sicuramente, diciamo che Vlahovic gioca. Morata sta attraversando un buon periodo di forma. Non era diventato scarso nei primi 6 mesi, è sempre stato criticato e giocava in una posizione non sua. Avendo un centravanti per lui è meglio perché può giocare a seconda delle sue caratteristiche».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24