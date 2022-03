Conferenza stampa Allegri: «Nessuna discussione con Dybala. Dobbiamo subito cancellare la delusione Champions»

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa ai media, alla vigilia della partita contro la Salernitana. Ecco i passaggi principali.

SULLA LITE CON DYBALA – «Lui mi ha fatto una richiesta e io ho detto no. Non è successo niente, anzi. Poi hanno capito e sono stati bravi. Dopo l’allenamento di stamattina, visto che domani è una partita delicata, stiamo in ritiro insieme. Non c’è stata nessuna discussione. Sono stato giocatore anche io, ogni tanto un po’ di casino ci serve altrimenti diventiamo piatti».

SULLA SALERNITANA – «È una squadra diversa rispetto all’andata: ha fatto buoni risultati. Fa un gioco più propositivo. Noi dobbiamo cancellare l’eliminazione dalla Champions e chiudere questo periodo nel migliore dei modi, per rimanere a tre punti dall’Inter e giocarci lo scontro diretto in casa»

