Conferenza stampa Amrabat: «Fiorentina scelta col cuore»

Il nuovo acquisto della Fiorentina Amrabat si è presentato in conferenza stampa

Sofyan Amrabat, neo acquisto della Fiorentina arrivato dall’Hellas Verona, si è presentato in conferenza stampa.

SCELTA VIOLA – «Sono veramente felice di essere qui, è un grande onore. Seguo le mie sensazioni e ho scelto la Fiorentina col cuore. Ho parlato con tutti i dirigenti dopo la partita contro l’Hellas, mi hanno voluto fortemente. Ho avuto contatti con altre 5 squadre italiane, ma con i viola ho avuto subito un grande feeling. Non ho scelto il club più importante sulla carta che mi ha cercato, ho scelto il progetto e gli obiettivi. Potremo fare tante cose importanti insieme».

RUOLO – «Io posso giocare sia regista che mezzala. Deciderà il mister. In questo momento mi sto allenando di più come regista davanti alla difesa e credo che sarà il ruolo che ricoprirò visto il nostro modulo».

NUMERO DI MAGLIA – «Il numero 34. Ho scelto questo numero per Nouri dell’Ajax. E’ ancora vivo ma non può vivere come lui. Io ho scelto questo numero per lui e vorrei mantenerlo il più a lungo possibile, fino alla fine della mia carriera».