Conferenza stampa Andreazzoli: «Il Verona ha numeri di una squadra importante. Dobbiamo guadagnarci tutto»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Verona.

VERONA – «Il Verona ha i numeri di una squadra importante, affrontiamo una formazione con grandi attributi. Tenteremo di fare il massimo, naturalmente a volte questo non basta. Fare punti in Serie A costa molta fatica, facciamo parte di un gruppo di squadre che non ha privilegi. Credo che avremo sottoscritto di essere a questo punto della stagione alla vigilia del campionato».

VITTORIA – «A una squadra come l’Empoli dobbiamo chiedere l’impegno massimo e questo non manca mai, né durante la settimana né durante le gare. Poi è chiaro che dobbiamo guardare a domani pensando di vincere a tutti i costi. Dobbiamo guadagnarci tutto quello che abbiamo in dote, non abbiamo una forza particolare. Non è riferita a nessun elemento strano».

VICARIO E ASLLANI – «Su Asllani mi sono già espresso, il ragazzo è molto equilibrato. Dobbiamo lasciarlo tranquillo. Vicario è più navigato, su di lui non ci siamo espressi ma si esprimo lui sulle sue prestazioni. Lui è sempre determinante e ha tanti margini di miglioramento».

PINAMONTI O LA MANTIA – «La Mantia è un altro atleta rispetto a qualche mese fa, ha già dimostrato di poterci dare una mano. Ce la da sempre dentro lo spogliatoio, e quindi è uno dei possibili partenti dal primo minuto. Vogliamo utilizzare tutte le energie, poi vedremo se partirà dall’inizio».