Conferenza stampa Bertolini: «Contenta di giocare al sud. Ecco come si ottengono grandi risultati»

Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato nella classica conferenza stampa di inizio raduno: le dichiarazioni

Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato nella conferenza stampa di inizio raduno in vista delle gare con Svizzera e Romania.

SEGRETO DEL SUCCESSO – «Organizzazione, compattezza di squadra e disponibilità al sacrificio di tutte le giocatrici: così si possono ottenere grandi risultati. Insieme ad elvetiche e rumene, siamo le tre squadre in lotta per i primi due posti nel girone».

GIOCATRICI MANCANTI – «Sarà una settimana intensa in cui mancheranno giocatrici di livello, ma purtroppo non siamo certo avulsi dal contesto in cui viviamo».

GIOCARE A PALERMO – «Sono contenta di tornare al sud: qui ci sono tantissime potenzialità per il calcio femminile e tante bambine e ragazze, per motivi culturali o impiantistici, non hanno proseguito nel loro percorso calcistico. La Nazionale deve avere anche questa funzione di promozione per tutto il movimento al Sud».