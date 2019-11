Conferenza stampa Brandt: «Contro l’Inter per vincere»

Conferenza stampa Brandt: le parole del giocatore del Borussia Dortmund a fianco di Lucien Favre alla vigilia del match di Champions

La conferenza stampa di Julian Brandt a fianco di Lucien Favre alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter. Le sue parole.

INTER – «Vogliamo giocare contro l’Inter e vincere, senza discussioni. Tutti possono vedere la classifica, l’Inter ha un vantaggio dopo il 2-0 ma noi abbiamo ancora tanto da fare in Champions. Dobbiamo agire con coraggio. Noi giochiamo in casa. Noi siamo il Borussia Dortmund. E noi abbiamo vinto già con tante altre squadre. Personalmente sono stato molto contento dei due gol contro il Gladbach, è stato importante per me. Non è facile cambiare, ma sono sulla buona strada».

REUS – «Marco ed io siamo giocatori variabili, ci sono diverse possibilità, ma dipende dal punto di vista dell’allenatore. Sono contento quando sono in campo con Marco e lo voglio sempre. Conto l’Inter abbiamo un vantaggio di velocità in attacco, dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza” ha poi aggiunto Brandt»