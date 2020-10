Federico Chiesa parla nella conferenza stampa di presentazione dopo il suo passaggio alla Juventus: ecco le sue parole

Federico Chiesa parla in conferenza stampa. Il nuovo acquisto della Juventus viene presentato oggi, dopo il periodo di sosta per le nazionali e l’isolamento fiduciario dei bianconeri. Ecco le sue parole.

FIORENTINA – «Avrei voluto fare questa conferenza 20 giorni fa ma causa bolla e incontri ravvicinati non si è potuta fare prima. Ci tengo oggi a ringraziare la Fiorentina, la città di Firenze per questi 14 anni. Ringrazio anche il presidente Della Valle e il presidente Commisso che mi hanno supportato nel bene e nel male».

LA JUVE – «Quando ho saputo della Juve per la prima volta è stato negli ultimi giorni di mercato. Ringrazio la Juve per avermi cercato e per aver fatto uno sforzo economico. Sono orgoglioso di vestire questa maglia prestigiosa».

ADDIO ALLA FIORENTINA – «Non voglio fare polemiche. Le offese a mio fratello penso che chi le ha fatte non siano persone che tifano Fiorentina ma siano degli haters che usano social per invidia personale, ora guardo avanti e al futuro e alla Juve».

COMMISSO – «Io mi sono comportato sempre in maniera corretta verso di loro, il discorso lo chiudo io qui».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24