Conferenza stampa Conte: «La storia la scrive chi vince. Gruppo encomiabile»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia.

FINALI E VITTORIE – «Ho giocato tante finali, ne ho vinte ma ho ne perse anche. Quello di cui mi sono accorto è che la gente si ricorda solo quando vinci, ho perso tre finali di Champions League e ne ho vinta una sola. Da parte nostra ci deve essere entusiasmo per un percorso bello fatto in Europa League. Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto una finale dopo 10 anni. La storia la scrive chi vince».

ARRIVATO PER VINCERE – «L’ho sempre detto, nel momento in cui avrei accettato un incarico, dovevo comunque sentire la possibilità di poter vincere qualcosa. Ho trovato un gruppo encomiabile, grande disponibilità e grande voglia di lavorare. Penso che alla fine di tutto siamo riusciti a essere competitivi in tutte le competizioni. La mia convinzione è cresciuto vedendo che le mie idee attecchivano. È aumentato anche il coraggio della squadra».

NESSUNA PAURA – «La parola paura non fa parte del mio vocabolario. Abbiamo grande rispetto del Siviglia. Stimiamo la squadra e la loro storia.Se siamo qua è perché abbiamo le nostre carte da giocare».

FUTURO – «Negli anni ho imparato a vivere i momenti. In questo preciso istante vivo solo questo. Domani cercherò di vivere la finale. Penso solo al presente».