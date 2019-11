Conferenza stampa D’Aversa: «Non dobbiamo sentirci appagati»

Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma per presentare la partita contro la Roma

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Roma, in programma domani alle 18.00. Ecco le parole del tecnico:

ROMA – «È una squadra importante e completa sotto tutti i punti di vista. Hanno giocatori di gamba e qualità. È terza in classifica e hanno un allenatore che sta facendo veramente bene. Servono determinazione, coraggio e voglia di portare a casa il risultato. Quello che fa sempre la differenza è la determinazione a vincere il duello, qualsiasi esso sia».

CAMPIONATO – «I ragazzi stanno facendo qualcosa di importante ma non dobbiamo sentirci appagati. Nelle difficoltà questa squadra ha sempre tirato fuori il meglio di sé. Vogliamo riprenderci quello che è sfuggito contro lnter e Fiorentina».

KULUSEVSKI – È un ragazzo molto maturo, dobbiamo essere bravi noi a proteggerlo e farlo ragionare sul momento e quindi sulla gara di domani. Ha margini di miglioramento, deve determinare di più sotto l’aspetto di gol e assist.