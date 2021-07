Conferenza stampa D’Aversa: «Sono in un club blasonato, che orgoglio essere qui»

Il neo allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa si è presentato in conferenza stampa

Prime parole da blucerchiato per Roberto D’Aversa, neo allenatore della Sampdoria, che si è presentato in conferenza stampa.

SAMPDORIA – «Ringrazio il presidente Ferrero e la Sampdoria per l’opportunità che mi ha concesso. Sono in un club blasonato. Saluto con stima e affetto Ranieri. In passato ho avuto la fortuna di indossare questa maglia, le emozioni che la Gradinata Sud trasmette durante la partita sono ancora forti. Sono stato soltanto sei mesi qui, ma ho sempre desiderato di tornare qui da calciatore o allenatore. Per me è motivo di orgoglio allenare un club tanto prestigioso».

MITO BOSKOV – «Boskov è stato un intenditore di calcio e maestro della comunicazione. Mi rende orgoglioso essere qui. Mi auguro di essere all’altezza».

DAMSGAARD – «Damsgaard è un giocatore di prospettiva, sa dimostrando il suo valore agli Europei. Mi auguro di averlo a disposizione anche per la prossima stagione, è veramente forte».