Conferenza stampa De Leo: «Sconfitta? Dobbiamo prendercela solo con noi stessi»

Conferenza stampa De Leo: le parole del collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta con il Toro

Le parole di Emilio De Leo in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Toro grazie alla rete di Berenguer.

MATCH – «Soddisfatti non possiamo esserlo, era un’occasione unica come ha spiegato anche Sinisa nello spogliatoio. Anche per quanto prodotto, messo partita sul nostro piano dominando gara: avevamo raggiunto nostri obiettivi, ma non capitalizzato. Dobbiamo prendercela soltanto con noi stessi. Torino è stato bravo a capitalizzare».

COSA È MANCATO – «Siamo mancati nelle ultime scelte, in rifinitura. Costruito bene con i giusti tempi d’inserimento. Mancato ultimo passaggio. Avremmo dovuto sbloccarla nelle occasioni in cui abbiamo creato grosse occasioni».

SCONFITTA – «Sconfitta dolorosa? Lo sono tutte, ma soprattutto quando come in questo caso dobbiamo prendercela con noi stessi. Nel primo tempo poco lucidi nelle imbucate e nelle prime giocate in impostazione, oltre alla situazione del gol concesso in cui non abbiamo marcato come avremmo dovuto».

SOSTITUZIONI – «Provato nel finale con Dominguez a sfruttare uomo in più in zona offensiva e con Skov a trovare strappi. Fatto bene loro come chi aveva iniziato. Innesto sul mercato? Numericamente per avere più soluzioni in campo e per far rifiatare altri, ben vengano. Dominguez impressione è che abbia sempre le idee chiare, può velocizzare manovra e dare le giuste rifiniture».

ARBITRO – «Non è corretto commentare, ma gara molto spezzettata che ha giovato al Torino».