Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il CSKA Sofia. Le sue dichiarazioni in diretta.

ESPERIENZA IN CINA – «La Cina per me è un capitolo chiuso, ho fatto un’esperienza e preso quest’opportunità. Il mio obiettivo era tornare a Roma, ringrazio anche il ds e il presidente per avermi riaccolto. Penso solo alla Roma e al riconquistare la Nazionale».

DIFFERENZE CON LA ROMA DEL PASSATO – «Ho ritrovato una bella Roma. Quest’anno siamo ripartiti con un progetto fatto d’esperienza e giocatori giovani, c’è molta aspettativa ma non ci deve caricare di troppa pressione. C’è anche tanto entusiasmo che va alimentato e controllato».

COMPETIZIONE IN ATTACCO – «C’è tanta competizione, come è giusto che sia quando si puntano traguardi importanti. Siamo partiti bene ma bisogna tenere alta l’asticella, i momenti duri e difficili arriveranno e dobbiamo farci trovare pronti».

ABRAHAM – «Abraham si è integrato nel migliore dei modi, è un giocatore completo, ha tecnica e attacca bene la profondità. Può darci una grande mano».