Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Bologna

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Bologna.

PAOLO ROSSI – «Mi dispiace molto per la sua morte. È un giocatore che ho ammirato molto da ragazzino, mi piaceva molto vedere Paolo. Mi dispiace per il calcio italiano e una parola di conforto va a alla sua famiglia».

VERETOUT E PELLEGRINI – «Jordan e Lorenzo hanno recuperato e si sono allenati ieri e oggi con la squadra. Giocheranno domani».

SMALLING – «Chris si è fermato tanto tempo e deve ancora trovare la condizione migliore, sono stati importanti i 45 minuti giocati a Sofia per recuperare la condizione fisica e la fiducia. In questo momento però deve ancora migliorare prima di tornare a fare 90 minuti».

SCUDETTO – «Tutte le partite sono importanti e noi vogliamo sempre giocare tutte le partite per vincere. Non è perché abbiamo pareggiato contro il Sassuolo che non vogliamo vincere domani. Domani sarà una partita difficile, contro una squadra forte. L’obiettivo è sempre vincere».