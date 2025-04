Barcellona Inter, conferenza stampa Inzaghi: «Son 4 anni che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. L’ultima settimana non cancella il lavoro fatto»

Barcellona Inter, conferenza stampa Inzaghi: le dichiarazioni dell’allenatore dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d’andata di Champions

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Le parole del tecnico nerazzurro:

COSA MI ASPETTO DI VEDERE DOMANI? – «Cancellare l’ultima settimana. Son 4 anni che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. L’ultima settimana non cancella il lavoro fatto 4 anni fa, con tantissimi paletti e tantissima chiarezza da parte della società. Siamo arrivati fin qua, è stata una stagione entusiasmante fino ad adesso. Nelle ultime 3 partite dovevamo fare meglio, ma siamo qui a competere per ogni titolo quando qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime 4 in Italia. Non mi sentirete mai parlare male dei miei ragazzi e della mia società. E’ insieme a loro che siamo riusciti a fare qualcosa. Io ci speravo ma siamo andati al di là di ogni più rosea aspettativa».

QUESTO IL MOMENTO PIU’ DIFFICILE VISSUTO SULLA PANCHINA DELL’INTER? – «Quando stai affrontando una semifinale di Coppa dei Campioni, il momento più difficile no. C’è tanto entusiasmo. Sappiamo che veniamo da una settimana storta e dobbiamo fare tutti di più e meglio, ma siamo entusiasti di quanto fatto e della partita che andremo a giocare domani contro probabilmente la miglior squadra al mondo. La più offensiva, quella che segna di più. Dovremo esser bravi a fare una partita di sacrificio quando serve, esser puliti tecnicamente, ci vorranno tante componenti per venire a capo di un avversario così forte».

SE MI ASPETTO UN BARCELLONA LEGGERMENTE DIVERSO? – «Il Barcellona lo conosciamo. Flick è una grandissimo allenatore che ha dato una grande organizzazione. Una squadra offensiva che fa bene l’attacco della palla quando la perdono, giocatori d’attacco, centrocampisti uno meglio dell’altro. Una squadra costruita nel tempo con tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile. Bisogna dargli merito, hanno numeri incredibili. Massimo rispetto ma nessuna paura».

