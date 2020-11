Conferenza stampa Inzaghi: «Non ci aspettavamo tutte queste assenze. Sullo Zenit…»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia del match contro lo Zenit San Pietroburgo

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo.

ASSENZE – «Come a Bruges abbiamo degli indisponibili: Strakosha, Leiva e Immobile oggi non sono potuti partire. Più una serie di assenze che già avevamo. Non ce lo aspettavamo, ma la squadra è pronta e farà un’ottima partita. Giochiamo contro lo Zenit che è forte: è a zero punti e vorrà fare bene».

ZENIT – «Lo Zenit è un’ottima formazione, che ha vinto con largo anticipo lo scorso campionato russo. C’è un ottimo allenatore, giocano molto bene e hanno giocatori importanti. Lovren lo conosciamo tutti dietro, anche Dzyuba in attacco».