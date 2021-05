Conferenza stampa Italiano: «Napoli fortissimo, ma non penso al turnover»

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Spezia-Napoli

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Napoli.

LIVELLO NAPOLI – «Il Napoli ha calciatori di livello mondiale: sui duelli individuali dovremo stare molto attenti, ma l’identità individuale deve rimanere uguale. Quando abbiamo la palla dovremo mettere in pratica quanto proviamo in settimana e sono sicuro che potremo mettere in difficoltà il Napoli. Tre partite in casa su quattro? Ben vengano! Sarà una partita difficile per noi, ma dobbiamo giocare col massimo furore, mettendoli in difficoltà quando hanno la palla. Quando riusciamo a farlo abbiamo dimostrato di poter mettere in crisi chiunque».

PAREGGIO VERONA – «Il pareggio è un risultato che abbiamo cercato fortemente, l’Hellas è un avversario forte ed è stato un grande merito da parte nostra non mollare e credere fino alla fine di poter far gol. Sono contento che il gol sia arrivato da un subentrato, come la rifinitura. Questo è lo spirito che ci deve accompagnare da qui alla fine».

SAPONARA – «Sta abbastanza bene, ha avuto un problemino al piede ma stringe i denti, è un ragazzo che come mentalità ha fatto vedere che ci tiene, è un uomo squadra. Il gol lo ha aiutato tantissimo, si è allenato forte, come il resto della squadra, abbiamo bisogno del miglior Saponara e sono felice per lui».