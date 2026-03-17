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Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco Atalanta: «Con l’Inter hanno fatto vedere le loro qualità. Ecco chi è il favorito per giocare in porta»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 minuti ago

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Kompany Bayern Inter 1

Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco Atalanta: le parole del tecnico dei bavaresi alla vigilia dell’ottavo di ritorno di Champions League

Tra le partite di domani degli ottavi di Champions c’è Bayern Monaco Atalanta: il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, dopo il pesante successo maturato all’andata per 1 a 6. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non ero sorpreso nel vedere Neuer oggi in allenamento, ma la decisione spetterà al reparto medico: se tutto dovesse andare per il meglio, Urbig sarebbe il favorito. Per me è importante gestire il gruppo, ma posso dire che questa gara è importante. Ci saranno 75 mila tifosi che ci daranno una grande mano. Come giocherà l’Atalanta? Difficile da dire. Solo il mister dell’Atalanta può rispondere a questa domanda: dopo di noi hanno fatto una grande gara contro l’Inter e hanno fatto vedere le loro qualità. L’Atalanta rimane una squadra che non prende tanti goal, anzi, crea molte difficoltà agli avversari».

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