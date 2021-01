Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Ecco le sue parole

GERVINHO – «E’ una assenza molto pesante, non abbiamo giocatori simili. Sarà un’opportunità per dare qualcosa alla squadra e per far sì che ci siano altre risorse. Recuperiamo Mihaila ma non ha i novanta minuti, davanti le scelte sono quelle, non ci sono grandi dubbi. Al di là di chi giocherà sarà importante l’atteggiamento, ci servono giocatori che riempano l’area di rigore».

TORINO – «Il Torino come noi e altre squadre ha cambiato tanto e chi è più in difficoltà ha cambiato allenatore. Le difficoltà di questo campionato sono sotto gli occhi di tutti. Il Torino, come noi, ha un potenziale più alto di quanto espresso, sono una rosa di valore che va affrontata consapevoli delle qualità che hanno, facendo una partita di attenzione e qualità».

GIAMPAOLO – «Analizzo così gli allenatori, lui dà un’identità alla squadra. Ci riusciamo velocemente o meno velocemente, la nostra identità la esprimiamo in quello in cui crediamo. Ha idee, lavora, da parte mia ho grande ammirazione e rispetto. Abbiamo scelto un mestiere sotto la lente di ingrandimento, io credo di farlo al massimo ma tutti noi facciamo parte di risultati».