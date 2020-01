Conferenza stampa Mazzarri: «Verdi deve avere rispetto del suo allenatore»

Conferenza stampa Mazzarri: le parole del tecnico granata dopo l’importante vittoria sul Bologna grazie al gol di Berenguer

Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa dopo l’importante vittoria sul Bologna grazie al gol di Berenguer. Le sue parole.

VITTORIA – «Abbiamo avuto un pizzico di fortuna. Complimenti al Bologna, giocano a calcio e recuperano subito palla. Abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel palleggio, abbiamo perso troppo palloni. Ma sono contento del risultato, è la vittoria del gruppo: eravamo in emergenza totale. A Laxalt ho chiesto di giocare in un ruolo non suo, quel cambio ci ha risolto qualche problema. Avevo la sensazione che il Bologna segnasse, ma noi ci siamo rimessi bene in campo».

VERDI – «Deve avere rispetto, del suo tecnico e del suo compagno che entra. Ha sbagliato e pagherà».

BERENGUER – «E’ più potente, ci abbiamo lavorato tanto. E’ un nostro orgoglio, va sostenuto e lui sta ripagando la fiducia che gli ho dato. Gioca tanto per la squadra perché rientra in fase difensiva. Magari perde qualche pallone, non è potentissimo di fisico ma con l’intelligenza deve dare via subito la palla e muoversi bene».

SVOLTA – «Noi il sorriso lo abbiamo sempre. Abbiamo dentro di noi la positività, abbiamo fatto un patto e ce la mettiamo sempre tutta. Tutti avete sentito cosa ha dato Sirigu sull’ambiente: io parlo solo di calcio, non di altro. Nonostante le difficoltà, stiamo facendo bene e la classifica ci dà ragione. Cosa dobbiamo ancora fare? Anche in emergenza abbiamo giocato con il cuore. La società è contenta, se dobbiamo andare avanti da soli andremo avanti da soli».

GIRONE D’ANDATA – «Non dobbiamo guardare la classifica: quando alziamo un po’ la testa, andiamo male. Devono stare tutti con la testa sott’acqua. Poi faremo la somma dei punti che avremo fatto. Gli obiettivi non si proclamano ma si inseguono cercando di mettere punti in cascina»