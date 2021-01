Conferenza stampa Mihajlovic: «Barrow? Cambi o gli taglio io il braccio»

Sinisa Mihajlovic parla alla vigilia della gara contro la Fiorentina: ecco le parole del tecnico del Bologna che incita Barrow

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina.

LA GARA – «Io non firmo per il dodicesimo posto alla fine del campionato: voglio salvarmi il prima possibile, poi si farà tutto per arrivare alla parte sinistra o al record di punti. La Fiorentina? Ha qualità, un Ribery che nonostante l’età va fortissimo, Vlahovic è una forza della natura, con lui i viola hanno due serbi in squadra e caratterialmente magari sono avvantaggiati. Ma anche la mia squadra sta diventando sempre più serba».

BISOGNO DI SCHIAFFI – «No, perché la squadra ha sempre giocato e voluto fare un gol in più dell’avversario. siccome sa che un gol lo prende continua a giocare, perché l’importante è che reagisca. E lo ha sempre fatto: qui non si molla nulla».

BARROW – «Musa è un giocatore di qualità, da lui mi aspetto quel che deve fare, l’abbiamo pagato un sacco di soldi, l’ho chiesto, deve tornare a fare quel che ha fatto all’inizio. La cosa giusta per Barrow è che giochi bene e faccia gol: che non giochi bene o non faccia gol o assist non deve esistere. Domani si toglie quella cavolo di fasciatura alla mano, e qualcosa può cambiare: sennò gli taglio io il braccio».