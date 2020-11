Conferenza stampa Mihajlovic: «Hickey ha subito un leggero infortunio»

Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia di Bologna-Napoli

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli.

HICKEY E MEDEL – «Hickey domani non giocherà dall’inizio, ha subito un leggero infortunio. Oggi valutiamo se può venire in panchina. Medel? Vediamo di recuperarlo dopo la sosta. Domani abbiamo a disposizione gli stessi dell’ultima volta, con un uomo in meno. Andiamo di male in peggio ma non ci arrendiamo. Questo di Hickey è un infortunio di poco conto, gli altri sono tutti eventi traumatici e non centra l’allenamento. Non facciamo boxe. Hickey sente un fastidio all’adduttore. Medel al momento non voglio rischiarlo».

SOSTA NAZIONALI – «Sicuramente mi preoccupa dati i tanti viaggi e spostamenti, però so che la nazionale è importante per i giocatori e io come allenatore sono orgoglioso che in una squadra come il Bologna ci siano tanti giocatori nel giro delle nazionali. Egoisticamente sono preoccupato per il Covid ed eventuali infortuni. Tocco ferro nella speranza di non perderne altri».