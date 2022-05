Conferenza stampa Pioli: «Non pensiamo allo scudetto ma solo all’Atalanta»

Conferenza stampa Pioli pre Milan Atalanta: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Atalanta.

DOMANI CI ASPETTA UNA SEMIFINALE – «Si, è dalla partita con la Lazio che giochiamo partite da dentro o fuori. Abbiamo superato delle tappe difficili, domani sarà altrettanto difficile. Dopo di noi sono la migliore in trasferta, l’Atalanta ci costringerà a giocare il miglior calcio possibile».

TIFOSI – «Domani avere uno stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energie, sappiamo quanto sono bravi i nostri tifosi a sostenerci. In questi giorni ho visto una squadra molto attenta. Altre emozioni che non riguardano la partita di domani non ci sono».

L’ATALANTA SAREBBE LA CHIUSURA DI UN CERCHIO PERFETTO – «Sono convinto che quella sconfitta umiliante ci era servita per capire tante cose, ma non credo che chiuderemo un cerchio. Domani è solamente una partita importantissima. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. All’andata abbiamo giocato molto bene contro una squadra forte, abbiamo fatto un’ottima gara. Domani dall’Atalanta e Gasperini mi aspetto cose diverse, non sappiamo chi giocherà. Una partita molto difficile che abbiamo preparato bene».

CAMBIAMENTO DI MENTALITA’ – «Credo che la squadra affronterà la partita con grande consapevolezza, sia del momento che delle proprie qualità. Abbiamo superato tante tappe, positive e negative, che ci sono servite per crescere. Siamo stati bravissimi fino ad oggi, dovremo essere migliori da qua alla fine».

PENSIERO GIA’ ALLO SCUDETTO – «Non dobbiamo pensare oltre, dobbiamo pensare alle 17:59 di domani, quando inizierà la partita. Dobbiamo continuare a pensare solamente alla partita, quello che succederà dopo dipenderà da come sarà la partita e dal risultato. Poi succederà quello che dovrà succedere».

