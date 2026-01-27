Connect with us

Conferenza stampa Pocognoli pre Monaco Juve: «Spalletti è una fonte d’ispirazione, è tra i migliori in Europa. Pogba non ci sarà domani»

Published

1 ora ago

on

By

pocognoli monaco

Conferenza stampa Pocognoli pre Monaco Juve: le parole alla vigilia del match di Champions League 2025/26

Nel giorno di vigilia di Monaco Juve, il tecnico Sebastien Pocognoli è intervenuto in conferenza stampa alle 12.00 per presentare il match davanti ai media. Le sue parole.

LA SQUADRA – «Dopo il pareggio contro il Le Havre è stata una settimana pesante per tutto quello che è successo, ma i giocatori hanno fatto una partita che rispettava le nostre aspettative. Domani dovremo fare di meglio ma questo spirito di squadra deve esistere in ogni partita a prescindere dai risultati. Dobbiamo restare uniti».

SUL RISULTATO – «Conosciamo il tabellone, però sappiamo che fare troppi calcoli può metterci in difficoltà. Ovviamente dobbiamo gestire la partita anche sapendo i risultati delle altre gare. Dobbiamo trovare il miglior modo per essere intelligente e gestire la partita».

POGBA E BIERETH – «Pogba non ci sarà domani. Non voglio parlare delle sue assenze, ma posso dire che sta lavorando duro. Biereth? Non parlo di mercato».

SULLA JUVE – «La Juventus ha tante qualità, ma noi dobbiamo preparare la partita nel miglior modo possibile e non pensare alle nostre assenze».

SU AKLIOUCHE – «Da lui mi aspetto tanto. Mi aspetto uno spirito da guerriero in tutte le fasi. Lui deve fare meglio perchè ha problemi di continuità, ma le sui qualità sono evidenti a tutti. Per noi è un giocatore chiave anche se adesso sta attraverso un momento di difficoltà, ma ci appoggeremo su di lui».

SU SPALLETTI – «Giocare contro una squadra italiana è speciale. Lo scorso anno ho giocato contro la Roma è stato speciale e lo sarà anche domani. È molto importante per affrontare un tecnico tra i migliori in Europa come Spalletti. Lui per me è una fonte di ispirazione come i tanti in Europa e ho tanto rispetto per lui. Spero sia una bella partita per i tifosi».

SULLA JUVE – «Abbiamo guardato la partita contro il Napoli e abbiamo visto una bella impresa tattica. La Juventus è molto intelligente in campo e ha tanta esperienza. Noi non dobbiamo fare un paragone con loro e dobbiamo credere nelle nostre qualità, perché abbiamo tanta qualità».

COSA FARE PER VINCERE – «Creiamo molte opportunità ma non segnato abbastanza. Poi prendiamo tanti gol però sappiamo anche non prenderli. Questi sono i due punti dove dobbiamo lavorare meglio e di squadra. Domani speriamo di segnare quando abbiamo le opportunità e così possiamo puntare ad avere il risultato giusto per passare».

Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

