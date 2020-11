Conferenza stampa Rebrov: «Spero che Ronaldo giochi»

Serhij Rebrov ha parlato alla viglia di Ferencvaros-Juventus

Serhij Rebrov, allenatore del Ferencvaros, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus.

«È un grande onore affrontare giocatori del genere in uno stadio del genere, era il sogno di tutti noi. Rappresentare l’Ungheria per noi è una responsabilità. Ci saranno quasi 20 mila persone a sostenerci e siamo pronti a giocare una bella partita. Stiamo giocando contro le migliori squadre d’Europa, il nostro budget è completamente diverso dal loro. Non so cosa potrà succedere domani, ma i giocatori sono pronti e saremo competitivi. Per noi non cambia affrontare Ronaldo, Dybala o Morata, sono tutti giocatori di grande qualità. Naturalmente Ronaldo è il top, spero che domani sia in campo, ma la Juventus è una squadra. Naturalmente lo conoscevo come giocatore, uno dei migliori d’Europa. Mi piacciono i suoi principi di gioco e credo abbia i giocatori adatti per metterli in pratica. Credo abbia un grande futuro in questo club».