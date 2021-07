Conferenza stampa Reina: «Sarri un grandissimo allenatore, sono fiducioso»

Il portiere della Lazio Pepe Reina ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore

Pepe Reina è pronto a rispondere alle domande dei cronisti presenti ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della Lazio:

SULLA VITTORIA DELL’ITALIA ALL’EUROPEO – «Complimenti all’Italia per la vittoria degli Europei, per me è un paese di adozione, sono contento come se fossi italiano. Abbiamo mandato un messaggio affettuoso ad Immobile e Acerbi».

SUI TEMPI DI ADATTAMENTO – «Faremo in modo di accorciare i tempi di adattamento alle idee di Sarri, però ovviamente un pochino ci vuole. Veniamo da 5 anni giocati in una maniera, questa è completamente diversa. Siamo consapevoli che non è scontato».

SUI VANTAGGI DI CHI HA LAVORATO IN PASSATO CON SARRI – «Noi siamo sicuramente in grado più avanti, abbiamo già lavorato con Sarri io e Hysaj. Il gruppo è molto disponibile».

SUI PREGI E DIFETTI DI SARRI: – «Pregi e difetti di Sarri non mi permetto di dirli altrimenti mi mena, posso dire che è un perfezionista. Questo è un pregio e un difetto. Dovrà avere pazienza, ma è un grandissimo allenatore. Sono fiducioso».