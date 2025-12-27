Conferenza stampa Runjaic dopo Udinese Lazio: «Il pareggio è meritato, Padelli ha dato sicurezza. Arbitro? Contento se ne parli, temevo avrebbero annullato»

Conferenza stampa Runjaic dopo Udinese Lazio: le parole del tecnico dei bianconeri al termine del match pareggiato 1-1 della 17a giornata

Atteso in conferenza stampa dopo il pareggio maturato contro la Lazio, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha analizzato la prestazione dei suoi, spiegando le scelte iniziali, le difficoltà incontrate nel corso della gara e il valore di un punto arrivato nel finale grazie alla spinta del pubblico e alla reazione della squadra.

IL FINALE DI PARTITA E LA SCELTA DI PADELLI – «La sconfitta con la Fiorentina in quei termini è stata inaspettata, si potevano prendere molte decisioni. Ho deciso di schierare praticamente la stessa formazione vista con Fiorentina e Napoli, dovevo scegliere il portiere e volevo dare un segnale sapendo che Padelli è un bravo portiere, d’esperienza, dà sempre una mano alla squadra. Volevo un portiere che desse sicurezza e trasmettesse energia. Non è mai facile quando perdi 5-1 e oggi abbiamo visto qualche strascico di quella sconfitta. Padelli ha fatto una buona prestazione, ha mostrato nel finale di cosa è capace. Sono contento per noi e per lui. Era pronto a giocare e vedremo come evolverà la situazione. Forse è la prima volta da quando sono qui che riusciamo a recuperare una gara nel finale. Non meritavamo la sconfitta, il calcio è così. Questa sera abbiamo trovato il gol all’ultimo anche grazie all’energia dei tifosi. Siamo contenti del pareggio, avremmo voluto vincere, ma è comunque un punto contro un avversario difficile. Ora riposiamo e penseremo al Como».

I CONTINUI ALTI E BASSI – «Sapete che gol prendiamo, bisogna stare più attenti perché tendiamo a commettere errori. Contro il Genoa abbiamo concesso un rigore su un errore nostro, avevamo recuperato ma poi perso senza giocare così male. Siamo a buon punto nel percorso della squadra, dipende sempre da cosa ci si aspetta. A Firenze siamo rimasti in dieci e non abbiamo reagito, oggi invece siamo stati più attenti. Non mi concentro sugli aspetti negativi: con la Fiorentina è andata così, può succedere ma non deve risuccedere. Oggi volevamo vincere, la gara è stata complicata e il pareggio è un risultato che ci può stare».

L’EPISODIO FINALE E LA LAZIO – «Sono contento che se ne parli, perché le mie affermazioni dopo Firenze non erano state prese bene. È bello quando ci sono più punti di vista. L’arbitro ha deciso così, temevo andasse diversamente, ma sono contento che il gol sia stato confermato perché la squadra meritava il pareggio. Abbiamo preso gol anche con una dose di sfortuna. Tatticamente sappiamo come gioca la Lazio, hanno fatto alcune modifiche rispetto al solito e siamo riusciti a prendere le contromisure, purtroppo subendo ancora una volta un gol».