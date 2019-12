Conferenza stampa Sarri: «La Samp ha entusiasmo. Lione? Non ci penso»

Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve per presentare la gara di domani contro la Sampdoria

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie A contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico bianconero:

JUVENTUS – «L’impressione è di una società presente, forte, con grandissima mentalità e voglia di vincere. È una spinta continua a dare il meglio, ma non per pressione ma per esempio. Il presidente è uno che è sempre sul pezzo, è un esempio positivo di abnegazione e volontà di far bene e vincere. Questo è un qualcosa che quando ci vivi dentro lo trasmetti».

CENTROCAMPO – «Rabiot lascia la sensazione che ha bisogno di giocare in questo momento. Se ha recuperato completamente può andare in campo tranquillamente. Si sta chiedendo un sacrificio a Matuidi, al quale dopo due-tre partite magari si può chiedere di fare solo un spezzone di gara».

LIONE – «Mi interessa zero in questo momento. È una partita che giocheremo tra 70 giorni, nel mezzo ci sono una quindicina di partite e il mercato. Le valutazioni lasciano il tempo che trovano in questo momento. Troveremo una situazione diversa da quella attuale».

SAMPDORIA – «La partita è difficile, loro vengono da un periodo brutto dal quale si stanno risollevando. Hanno entusiasmo dopo il derby, sappiamo quanto sia importante. Troveremo una squadra che ha ritrovato entusiasmo e fiducia, si stanno tirando fuori dalle situazioni di classifica critiche».