Conferenza stampa staff Conte: tra Scudetto e Inter-Sampdoria

Tutto lo staff di Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria e dopo la conquista aritmetica del 19esimo Scudetto. Le dichiarazioni.

SCUDETTO

STELLINI – «È stata una grandissima emozione, tantissimi sacrifici nel periodo difficile che abbiamo attraversato. Purtroppo non abbiamo vinto insieme lo scudetto ma al momento in cui c’è stato il fischio finale di Sassuolo-Atalanta è stata una grandissima emozione e gioia».

PINTUS – «Ho abbinato la vittoria dello scudetto alla nascita dei due gemellini. I giocatori si sono messi a disposizione nostra e del mister, pensando a queste due cose mi ha colpito tantissimo».

CORATTI – «Faccio fatica a esprime ciò che provo ora. Voglio ingraziare tutti quanti, soprattutto il mister e i ragazzi, che mi han dato l’opportunità di condividere questi sentimenti così forti».

BONAIUTI – «Per me l’emozione è tanta, visto che son qui da tanto tempo. Grazie al mister che ci ha trasmesso il sapore di saper vincere. Da bambino tutti sogniamo di vincere uno scudetto e trasmetterlo è difficile. Da parte nostra quello che viene in mente è il percorso fatto per raggiungerlo, ed è un percorso importante fatto dentro e fuori dal campo».

