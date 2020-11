Conferenza stampa Stroppa: «Ecco chi schiererò in difesa»

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha presentato la sfida di domani contro la Lazio. Ecco le parole dell’allenatore

«Le tante assenze non ci hanno permesso di lavorare al meglio. Il primo vero allenamento è stato oggi. Benali e Reca? Reca lo valuterò domani come Benali. È ancora presto, vediamo se rischiarlo o meno. Benali si è allenato oggi per la prima volta. Djidji sta crescendo, ma metterò Golemic. Affrontiamo una delle più complete del campionato».

