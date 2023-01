Conferenza stampa Thiago Motta: «C’è una cosa che non voglio rivedere più»

Conferenza stampa Thiago Motta, l’allenatore del Bologna ha parlato alla vigilia della sfida contro la Cremonese

COSA NON VUOLE RIVEDERE – «La gestione della palla che abbiamo avuto contro la Lazio: la recuperavamo e poi la regalavamo a loro. Quando fai così vai in sofferenza».

INFORTUNATI – «Barrow si sta riprendendo anche se non è ancora in condizione. Domani in campo scenderà la squadra nelle migliori condizioni per affrontare la Cremonese».

CREMONESE – «Dopo la grande partita di Napoli mi aspetto la miglior Cremonese. Credo che dal punto di vista delle motivazioni saranno al massimo. Sono una buona squadra, sarà una partita difficile per noi».

JUVE PENALIZZATA STIMOLO IN PIU’ – «Il campionato è ancora lungo. Passo a passo dobbiamo cercare di fare sempre meglio per capire dove possiamo arrivare».