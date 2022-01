Conferenza stampa Thiago Motta: «La vittoria di San Siro dà fiducia. Derby impegno serio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni.

EUFORIA POST MILAN – «Dopo San Siro le mie sensazioni sono state positive, come quando abbiamo giocato bene ma non abbiamo ottenuto ciò che meritavamo. La vittoria è positiva, dà fiducia e dà consapevolezza: il lavoro fatto è quello giusto e ci dà fiducia per le prossime partite. Errore dell’arbitro? Non vanno fatti processi. Tutti possiamo migliorare e rispetto moltissimo il difficile lavoro degli arbitri. Non sono stato d’accordo con certe decisioni loro, ma continuo a rispettarli».

RILASSAMENTO – «No, non deve accadere, dobbiamo stare attenti. Conosciamo le difficoltà che abbiamo passato per arrivare a questo momento. Non possiamo controllare tutto, l’entusiasmo all’esterno è buono ma noi dobbiamo pensare al nostro quotidiano, cercare di fare il nostro meglio e avere responsabilità lavorando. Siamo un gruppo serio, lavoriamo per il nostro obiettivo insieme».

SPEZIA SAMPDORIA – «Come in tutte le partite affrontate fino ad ora sarà difficile. A volte abbiamo vinto, altre no, altre abbiamo pareggiando nonostante meritassimo di più, o a volte meritando meno. Tutte le partite che restano sono importanti e la più importante è la prossima, con la Samp. Va affrontata con impegno, serietà, lavoro, responsabilità e al massimo, perché è la più importante».