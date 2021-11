Conferenza stampa Tuchel: «Lukaku? E’ ancora in dubbio»

Conferenza stampa Tuchel: le parole del tecnico dei Blues alla vigilia di Chelsea Juve, valida per la 5ª giornata di Champions League

Le parole di Tuchel, allenatore del Chelsea, in vista della sfida alla Juventus di domani sera. Partita delicata e match clou della 5^ giornata della Champions League. Ecco le sue parole:

LUKAKU – «Non sono ancora sicuro che Romelu possa giocare, vediamo come starà dopo l’allenamento. Parlerò col dottore e i fisioterapisti, può darsi che possa esser parte dei convocati dell’ultimo momento. Abbiamo sempre opzioni: sta ai giocatori mostrare il loro potenziale, devono essere pronti, è la vita al Chelsea. Quando Timo e Romelu non ci sono, dobbiamo avere altre soluzioni. In ogni caso Timo è a disposizione, è tra i convocati, Kovacic è out, Jorginho sta bene mentre Havertz ha avuto dei problemi ed è in dubbio».+

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24